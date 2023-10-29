الرئيس الفلسطيني يدعو لقمة عربية طارئة لوقف العدوان…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - أ ش أ – دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، قادة الدول العربية لعقد قمة طارئة لوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية عامة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعمل كل ما من شأنه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم، وإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وأكد عباس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، أن القضية الفلسطينية تمر بظروف غاية في الدقة والصعوبة، حيث يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية، ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأضاف أبو مازن: “قمنا منذ اللحظة الأولى، ببذل كل جهودنا، وأجرينا اتصالات واسعة مع العديد من زعماء العالم، من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمة القاهرة، وأجرينا عشرات اللقاءات، ودعونا مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير إلى الخارج، ووقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس والضفة، والذهاب لحل سياسي يستند للشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وبالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت عليه باجتياح بري، وتكثيف غير مسبوق من القصف والتدمير والقتل”.

7500 شهيد

وأشار إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين وصل حتى الآن لحوالي 7500 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء، ووصل عدد الجرحى إلى حوالي 20 ألفا، وذلك غير الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال الرئيس الفلسطيني: “أقول لكل من يسمعني، كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني؟ وكيف يمكن السكوت على قصف المستشفيات؟ وكيف يمكن السكوت على هذا التدمير الوحشي، والعقاب الجماعي للمدنيين؟”.

وأضاف: “أطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني، وأدعو شعبنا – في هذه اللحظات – إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود على أرضنا، في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس”.

وأردف يقول: “في هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا بأننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وستبقى غزة جزءًا أصيلاً من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وشوكة في حلق المعتدين، وستبقى القدس عاصمتنا الأبدية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وأضاف “لا يمكن أن ننسى في هذه اللحظات شهدائنا الأبرار، وأسرانا الأبطال وجرحانا البواسل. وأتوجه بالتحية لشعبنا القابض على الجمر في فلسطين وفي المنافي والشتات والمخيمات، على وقفتهم البطولية إلى جانب أحرار العالم الذين نقدّر لهم وقفتهم بكل إخلاص تضامنًا مع حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة”.