نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة للاستثمار يتفقد توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - رنا ممدوح _ استعرض حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، الخطط التوسعية لشركة شنايدر إلكتريك، وذلك خلال جولة تفقدية لمصنع الشركة بمدينة بدر مع سباستيان رييز رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن الجانبان بحثا خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.

وأشارت إلى أن الشركة تهدف إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، وهذا بعد أن قامت شنايدر إلكتريك باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021.

وذكرت، أنه تم إنشاء مصنع الشركة في مدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب مستدامة.

ووفقا للبيان تصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.

هيبة: استثمارات الشركة الجديدة تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربائية

وقال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة شنايدر لها العديد منه الآثار الاقتصادية والتنموية الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربائية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير، كما تقوم الشركة بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.

من جانبه أكد سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “تعد مصر مركزاً إقليمياً لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو والتوسع”.

وتابع: نحن ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي.

سباستيان رييز: ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

يشار إلى أن مصنع شنايدر إلكتريك ينتج موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.

وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987 بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر.