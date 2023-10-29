نعرض لكم الان تفاصيل خبر علي عيسى: الحرب في غزة لها تداعيات وخيمة على القطاع الصناعي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصاعد الأحداث في قطاع غزة ستكون له تداعيات وخيمة على القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، في ظل ضبابية المشهد الحالي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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