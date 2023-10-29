الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان برفع ضريبة القيمة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:14 مساءً - سي ان بي سي _ تلقت لجنتا الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بزيادة قيمة الضريبة على السجائر .

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها سي ان بي سي، فإن مشروع القانون تضمن رفع ضريبة القيمة المضافة على عبوة السجائر الأقل من 31 جنيها بواقع 50 قرشا، لتصبح 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات، وعلى العبوات التي يتجاوز سعرها 31 جنيها وأقل من 45 جنيها، من 6.5 جنيها إلى 7 جنيهات.

وشمل القرار زيادة القيمة المضافة على عبوات السجائر التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي أكثر من 45 جنيها، لتصبح الضريبة 7.5 جنيها بدلا من 7 جنيهات.

كما شمل مشرو القرار، زيادة فئة الضريبة على منتجات التبغ المسخن من 1440 جنيه للكيلو إلى 1800 جنيه، بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة على المعسل ودخان الشعر بنحو 25%.