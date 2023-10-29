مال وأعمال

الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان برفع ضريبة القيمة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان برفع ضريبة القيمة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:14 مساءً - سي ان بي سي _ تلقت لجنتا الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية بمجلس النواب، مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بزيادة قيمة الضريبة على السجائر .

predco_adv_2021

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها سي ان بي سي، فإن مشروع القانون تضمن رفع ضريبة القيمة المضافة على عبوة السجائر الأقل من 31 جنيها بواقع 50 قرشا، لتصبح 4.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات، وعلى العبوات التي يتجاوز سعرها 31 جنيها وأقل من 45 جنيها، من 6.5 جنيها إلى 7 جنيهات.

BonatMisr

وشمل القرار زيادة القيمة المضافة على عبوات السجائر التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي أكثر من 45 جنيها، لتصبح الضريبة 7.5 جنيها بدلا من 7 جنيهات.

كما شمل مشرو القرار، زيادة فئة الضريبة على منتجات التبغ المسخن من 1440 جنيه للكيلو إلى 1800 جنيه، بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة على المعسل ودخان الشعر بنحو 25%.

 

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تتقدم بمشروع قانون للبرلمان برفع ضريبة القيمة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا