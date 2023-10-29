نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صقر: الطاقة الإنتاجية للمصانع لم تتأثر بالحرب في غزة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 05:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة الصقر للصناعات الغذائية، إن الأحداث العسكرية في قطاع غزة لن تؤثر على الطاقة الإنتاجية للمصانع في القطاعات الغذائية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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