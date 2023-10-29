نعرض لكم الان تفاصيل خبر رامي فايز: الحرب في غزة لها تأثيرات سلبية طفيفة على قطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - شريف ناصر _ قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر، ورئيس مجموعة فنادق هابي سيتي، إن هناك تأثيرات سلبية على القطاع السياحي نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة خاصة على مناطق طابا ونوبيع وشرم الشيخ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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