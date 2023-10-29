نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف سامي: اقتصاد جميع الدول يتأثر بالأزمات الجيوسياسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 06:14 مساءً - هاجر عطية _ يرى شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، أن اقتصاد أي دولة يتأثر لا محالة عند اشتعال الأوضاع نتيجة أزمة جيوسياسية في منطقتها، ولا سيما لو كانت في دولة ملاصقة، والصراع له أبعاد تاريخية مرتبطة بها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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