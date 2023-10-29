نعرض لكم الان تفاصيل خبر عادل بشارة: إمدادات الطاقة بالشرق الأوسط ستتأثر بتداعيات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 07:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال عادل بشارة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تداعيات الحرب في قطاع غزة سيكون لها تأثيرات على إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر في ظل اعتمادها علي الجانب الإسرائيلي في الحصول على كميات من الغاز لتسييله. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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