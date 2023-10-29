نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. كيف نحد من التداعيات الاقتصادية لتوترات المنطقة؟ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 أكتوبر 2023 08:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ مع زيادة لهيب الحرب على قطاع غزة الذي يمارسه العدوان الإسرائيلي منذ نحو 22 يومًا، رصدت جريدة دوت الخليج عددًا من التحديات على قطاعات اقتصادية مختلفة، وكيفية مواجهة هذه التحديات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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