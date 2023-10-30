وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بقيمة 90 مليار جنيه…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير التموين والتجارة الداخيلة، الدكتور علي المصيلحي، ان الدولة تدعم رغيف الخبز بقيمة 90 مليار جنيه سنويا، وهو ما يدار ويحافظ عليه ليوجّه إلى المواطن في شكل رغيف خبز ذي جودة عالية.

ووجه المصيلحي بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، كما طالب بتكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مؤكدا أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وشدد المصيلحي، خلال اجتماعه بمديري المديريات، على توجيه إنذار أول وثانٍ وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة.

كما أكد وزير التموين أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون بالصنف، والذي طُبق في عدد من المحافظات، وجارٍ تطبيقه في باقي المحافظات الأخرى تباعًا.

وأشار إلى أن النظام الجديد يسهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سيكون إلكترونياً.

مبادرة تخفيض الأسعار

وفيما يخص الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار، وجه الدكتور علي المصيلحي، مديري المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

وأثنى المصيلحي على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية أيضاً للالتزام بما جرى الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل (الفول – العدس – الأرز – السكر – الزيت – المكرونة – الألبان والأجبان) وفقاً لأصناف محددة تنتجها وتوردها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعا.