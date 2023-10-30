رئيس الوزراء: متابعة دورية للتأكد من توافر السلع بالكميات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج- أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: “نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية”.

وأشار إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% – 25%.

واستعرض مدبولي تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، في الفترة من 14 – 19 أكتوبر.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية تابعت، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية تخص “عدم الإعلان عن السعر”، و257 حالة تخص “البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض “عيني”، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة ” عيني”، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية “عيني”.