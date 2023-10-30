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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. هاني برزي: الصناعات الغذائية في طريقها لتحقيق 5.1… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القطاع يحتل المرتبة الثالثة في أكثر الصادرات زيادة خلال الفترة الماضية.
وأضاف برزي، خلال ورشة عمل برنامج رد الأعباء التصديرية اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية في طريقه لتحقيق 5.1 مليار دولار صادرات خلال العام الجاري.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس بالأمر البعيد أو الصعب، ولكنه يتطلب تكاتف كل الجهات في هذا الإطار، ومن بينهم صندوق تنمية الصادرات.
منافسة شديدة خارجية
وأوضح أن المنافسة الخارجية شديدة من جانب الدول المجاورة والمنافسة، وبالتالي تحتاج الشركات المصدرة لمنافسة تلك الدول.
مستحقات المصدرين
وشدد هاني برزي أن الحكومة قطعت شوط كبير في مسألة صرف متأخرات ومستحقات المصدرين، متوقعا الالتزام الحكومي الفترة المقبلة، في مسألة سداد مستحقات المصدرين خلال 3 أشهر من تنفيذ العملية التصديرية.
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