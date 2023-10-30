تنمية الصادرات: قيمة المساندة التصديرية تتحدد وفقا لسعر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 04:12 مساءً - إسلام سالم _ قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات، إن الجهاز يصرف المساندة التصديرية على بعض الأسس، منها 30% حد أدنى للمكون المحلي، وكلما ارتفعت النسبة زادت قيمة المساندة.

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وأضافت الوصال، خلال ورشة عمل برنامج رد الأعباء التصديرية، اليوم، أن نسبة المساندة تتحدد وفقا لسعر الصرف خلال يوم التصدير نفسه.

وأكدت رئيس الجهاز التنفيذي بصندوق تنمية الصادرات، أن المصانع التي يتم تنفيذها في مناطق الصعيد تحصل على مساندة إضافية بنسبة 50%.

وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يتم التعامل معها كمنطقة داخلية وليست كمنطقة حرة، مشيره إلى أن المناطق الحرة تحصل على قيمة مساندة التصديرية أقل، نظرا لفرض رسوم ضريبية على المناطق الداخلية.

50 % دعم إضافي لإفريقيا

وشددت أن كل الصادرات لدول إفريقيا تحصل على دعم إضافي 50% لقيمة الشحن، تظرا لتمثيل نسبة الشحن 30% من قيمة المنتج، موضحة أن حجم صادرات الدول الإفريقية تصل إلى 542 مليار دولار، تلبي مصر جزء بسيط من احتياجاتهم بقيمة 5 مليارات دولار فقط.

تحفيز الشركات الصغيرة

وأوضحت أن هناك مؤشر لزيادة الصادرات يمنح المصدرين قيمة مساندة أعلى كلما زادت الكميات المصدرة، مع الوضع في الاعتبار حجم الشركة، على أن تحصل الشركات الصغيرة على مساندة أكبر لتحفيزها بشكل مستمر.