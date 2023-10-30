هاني برزي: زيادة قيمة المساندة التصديرية إلى 28 مليار جنيه…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 05:14 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الحفاظ على نسب المساندة في العام الثالث من البرنامج يعد إنجازا.

وأضاف برزي، خلال ورشة عمل برنامج رد الأعباء التصديرية، اليوم، أن كل الأمور كانت تشير إلى خفض قيمة المساندة التصديرية، إلا أن جهود صندوق تنمية الصادرات حافظت على نسب المساندة كما هي على مدار 3 سنوات.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مجلس إدارة الصندوق استطاع رفع الموازنة المخصصة لبرنامج المساندة التصديرية من 6 إلى 28 مليار جنيه بوزارة المالية، ما يضمن توفير قيمة المساندة لكل المصدرين مستوفيين الشروط والمستندات.

وطالب هاني برزي كل المصدرين بضرورة استيفاء كل المستندات المطلوبة قبل التوجه لصندوق تنمية الصادرات.