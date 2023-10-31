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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع إجراءات خفض معدلات التضخم وسد الفجوة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعا، لمتابعة إجراءات خفض معدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية.
وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميا، أو بالمنطقة، مشيرا إلى استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المُتخذة لخفض مُعدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضا إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، من خلال المضي في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم في زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما في القطاع الصناعي.
حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
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