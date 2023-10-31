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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في مواجهة حماس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - وكالات – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون “استسلاما” للحركة الفلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: “الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل”.
ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب “تحرير فوري وغير مشروط” للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.
وقال نتنياهو: “آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة”.
وأضاف: “حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد”.
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