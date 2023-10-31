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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تشكر مصر على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:14 صباحاً - أ ش أ – أعربت فرنسا عن شكرها العميق للسلطات المصرية لتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ولتعاونها الوثيق في إدارة هذه الأزمة الإنسانية.
وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة، في بيان اليوم الإثنين، أن السفير الفرنسي لدى مصر مارك باريتي، مع أعضاء فريقه، توجهوا يوم أمس الأحد إلى العريش، لتسليم شحنة مساعدات إنسانية طارئة إلى الهلال الأحمر المصري لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت أنه وبناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرسلت هذه الشحنة بسرعة إلى مصر، والتي تتكون من تبرعات ومواد غذائية تم الحصول عليها من مركز الأزمات والمساندة، ولا سيما مستلزمات الطوارئ الطبية التي تمكن من علاج ما يصل إلى 500 مصاب بجروح خطيرة، بفضل جهود أفراد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ومصر وبفضل أيضا مساعدة وزارة القوات المسلحة الفرنسية.
وأعلنت السفارة أن فرنسا ستواصل التزامها الإنساني خلال الأسابيع المقبلة.
وأكدت أن فرنسا، التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر الجاري، ستواصل الدعوة إلى هدنة إنسانية بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة بشكل مستدام.
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