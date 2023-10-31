مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% مع انحسار مخاوف نقص الإمدادات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% مع انحسار مخاوف نقص الإمدادات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - – تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) هذا الأسبوع.

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وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 87.45 دولار للبرميل بانخفاض 3.03 دولار أي 3.35%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أي 3.78% ليبلغ 82.31 دولار عند التسوية.

وصعد الخامان 3% يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.

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وهاجمت القوات والدبابات الإسرائيلية مدينة غزة من الشرق والغرب يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات البرية في القطاع الفلسطيني.

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وينتظر المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل أملا في العثور على مؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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