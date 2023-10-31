نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الصناعات الغذائية المستفيد الأول من دعوات المقاطعة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:14 مساءً - هاجر عطية _ يرى محللون للقطاع الاستهلاكي في بنوك استثمار أن شركات الصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية المستفيد الأول من دعوات مقاطعة المنتجات الأمريكية وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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