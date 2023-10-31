مال وأعمال

شركات الصناعات الغذائية المستفيد الأول من دعوات المقاطعة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الصناعات الغذائية المستفيد الأول من دعوات المقاطعة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:14 مساءً - هاجر عطية _ يرى محللون للقطاع الاستهلاكي في بنوك استثمار أن شركات الصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية المستفيد الأول من دعوات مقاطعة المنتجات الأمريكية وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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