مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى في عامين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى في عامين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “”يوروستات”، اليوم الثلاثاء، انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثالث 2023، قياسا على الربع السابق له.

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انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.1% في الربع الثالث

وحسب البيانات، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، قياسا على نفس الفترة من عام 2023.

كما انخفض التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 2.9% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة يوم الثلاثاء، بانخفاض من 4.3% في الشهر السابق وأقل من التقدير المتفق عليه عند 3.1% من استطلاع “” للاقتصاديين.

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وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر.

التضخم الأساسي يتراجع إلى 4.2%

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وتواجه دول التكتل تضخمًا مرتفعًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.

استجاب البنك المركزي المصري الأوروبي بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة عشر مرات متتالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4%، قبل أن يختار التوقف مؤقتاً في الأسبوع الماضي على الرغم من المخاطر الصعودية التي تهدد تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويتوقع البنك المركزي المصري الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7% فقط هذا العام، وبنسبة 1% في عام 2024 و1.5% في عام 2025.

انخفاض الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% الربع الثالث

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضا فصليا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وهو أفضل قليلا من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته “” للانخفاض بنسبة 0.3%. وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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