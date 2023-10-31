مدبولي: نستهدف مشروعات لشبكة الطرق والكباري بسيناء بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن الدولة نفذت شبكة متكاملة للطرق الرئيسية بقيمة 43 مليار جنيه بإجمالي أطوال 926 كم طرق/ أنفاق خلال 10 سنوات الماضية، لربط سيناء الوادي والدلتا تمهيدًا لتهيئة شماء سيناء لجذب الاستثمارات.

تنفيذ شبكة متكاملة للطرق الرئيسية في سيناء بقيمة 43 مليار جنيه

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي منعقد في الكتيبة 101 بالعريش، أن الحكومة تستهدف تنفيذ مشروعات لإنشاء شبكة طرق وكباري بمحافظة سيناء بقيمة 53.3 مليار جنيه بإجمالي أطوال 4227 كم طرق، 499 كم سكك حديدية.

وأشار رئيس الوزراء، أن إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية الجاري والمخطط تنفيذها 499 كم بقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن تستهدف إنشاء خط سكة حديد “بئر العبد/ العريش”، والعريش/ الحسنة” و”نكل/ طابا” بطول 274 كم.

تنفيذ مشروعات للربط الدولي لشمال سيناء من خلال الموانئ والمطارات بقيمة 18 مليار جنيه

وأكد أن الدولة نفذت مشروعات للربط الدولي لشمال سيناء من خلال الموانئ والمطارات بقيمة 18 مليار جنيه بإجمالي مشروعات 16 مشرعًا خلال الـ10 سنوات الماضية.

ونوه مدبولي أن الحكومة تستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 19.6 مليار جنيه بإجمالي 5 مشروعات خلال الـ7 سنوات القادمة.