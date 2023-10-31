ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2595 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 08:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما سجلت الأوقية صعود طفيف بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2595 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 2000 دولار.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2966 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2225 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1730 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20760 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، ولامس مستوى 2570 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب إلى 46.4 طن في أول 9 أشهر من 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 20.5 % عن نفس الفترة من 2022، تتضمن 24.9 طن من السبائك، و 21.5 طن من المشغولات.

وأوضح التقرير أن تراجع مشتريات المصريين من السبائك خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.3 طن، بنسبة تراجع 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت مشتريات المشغولات خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 6.6 طن، بنسبة تراجع بلغت 27 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال إمبابي، إن رغبة المصريين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم من تآكل العملة، دفعهم للإقبال على الذهب الملاذ الآمن، بجانب رغبة البعض في الاستثمار وتحقيق الأرباح، في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار لمستويات تاريخية، نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، بجانب احتمالية وقف الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، ما يعزز من قوة الذهب.