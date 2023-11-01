عاجل.. استقالة مسؤول أممي من منصبه احتجاجا على التعامل مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك استقالته احتجاجا على تعامل هيئات أممية على الوضع في غزة.

وقال المسؤول الأممي: “أتقدم باستقالتي في وقت يشهد فيه العالم إبادة جماعية وتعجز فيه المفوضية عن التحرك”، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف: “فشلنا على مدار عقود في وقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.

وقبل قليل، أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الاستهداف الإسرائيلي انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على المستويات كافة.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجئون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت مصر جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

كما شددت على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.