انت الأن تتابع خبر سعر الذهب في السعودية اليوم .. تراجع ملحوظ في عيار 24 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، انخفاض كبير وملحوظ، وذلك بعدما تراجع سعر الذهب عالميًا حيث تخطي حاجز 2000 دولار أمريكي للأوقية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مما عاد بالنفع على سعر المعدن النفيسويتجه عدد كبير من المواطنين لمعرفة سعر الذهب في السعودية ، حيث يتم الاعتماد عليه حاليا في تحويل المدخرات للحفاظ عليها بعد تذبذب أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي فإنه يعتبر الملاذ الأمن الوحيد للمستثمرين والمواطنين في محاولة للحفاظ على المدخرات.

سعر الذهب في السعودية

ويواصل سعر الذهب في السعودية تراجعه بعد فترة زاد فيه نتاج ما يحدث في الشرق الأوسط وتوتر الأوضاع الإقليمية مما أثر على اقتصاد المنطقة بأكملها ، ونتج عن ذلك اتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء الذهب لمحاولة الحفاظ علي المدخرات.

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية وهو الأكثر تداولا في المملكة إلى 240.70 ريال سعودي ما يساوي 64.19 دولار أمريكي فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى 220.64 ريال سعودي ما يساوي 58.84 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 210.61 ريال سعودي ما يساوي 56.16 دولار أمريكي.

وقد سجل سعر جرام الذهاب عيار 18 إلى 180.52 ريال سعودي ما يساوي 48.14 دولار أمريكي

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية إلى بـ 140.41 ريال سعودي ما يساوي 37.44 دولار أمريكي.

ووصل سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالنسبة للبيع 7.486.50 ريال سعودي ما يساوي 1.996.40 دولار أمريكي ، بالنسبة للشراء وصل إلى 7.490.25 ريال سعودي ما يساوي 1.997.40 دولار أمريكي.