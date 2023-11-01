إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي شهري في أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:11 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 0.7% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019 عندما وصل الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

ولا يزال الارتفاع الشهري لإنتاج النفط الأمريكي أقل من المستوى القياسي الأسبوعي المسجل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر والذي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.

وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج في أغسطس 0.5% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا.

وفي نيو مكسيكو ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا وفي نورث داكوتا إلى 1.22 مليون برميل يوميا.