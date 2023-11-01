السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس العالم في 2034

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:09 صباحاً - وكالات – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، أن السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم عام 2034 وبالتالي من المتوقع أن تُمنح رسميا هذا الشرف أواخر عام 2024 في حال تلبية جميع المعايير الفنية.

وكان الاتحاد الدولي اختار في 4 أكتوبر الحالي، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في الأرجنتين وأوروغواي وبارجواي احتفالا بالذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930 في أوروغواي تحديدا، علماً بأن نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال فيفا في بيان: “كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الأخير من عام 2024”.

وأضاف البيان: “سيجري فيفا حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس فيفا مسبقاً، وسيركز الحوار على أبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنه “سينشر لاحقاً تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر فيفا بتعيين الدولة/الدول المستضيفة لهاتين النسختين المتتاليتين من هذه البطولة” بشكل رسمي.