نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنعون: المدن الصناعية غير مدرجة ضمن خريطة تخفيف الأحمال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد مصنعون تحدثوا إلى نشرة دوت الخليج استبعاد المدن الصناعية الكبرى، وغالبية المصانع، من خريطة تخفيف أحمال الكهرباء، فيما أوضحوا أن الصناعات الهندسية لا تعتمد على الغاز الطبيعي مصدرا رئيسيا للطاقة، بعكس قطاعات أخرى كالأسمدة والكيماويات، وهو ما يزيد من تكلفة منتجاتهم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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