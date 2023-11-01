نعرض لكم الان تفاصيل خبر سيمنز الألمانية تبحث فرص توسيع استثماراتها في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 07:12 مساءً - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اندرياس ماتيه الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنز ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنز مصر والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستثمار على أرض مصر

أكد الدكتور شاكر على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مختلف المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع سيمنس من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)

وأكد علي التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنز بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وأكد شاكر على الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات، مشيراًإلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030​.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

الهيدروجين الأخضر

وأشار شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدا على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الاخضر.

ولفت شاكر على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأشاد اندرياس ماتيه الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنز بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، مشيدا بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة

التوسع في مصر

وأعرب عن رغبته فى الاستمرار في تقديم خبراتهم ودراساتهم في العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.

وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال التدريب.