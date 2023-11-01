مدبولي يناقش مع معيط مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:13 مساءً - دوت الخليج – ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.

وأضاف الخشن أن الاجتماع بحث أيضاً عددا من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي؛ بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

كما تابع خطوات تحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.