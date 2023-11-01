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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ومحافظ المركزي جهود دفع معدلات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:13 مساءً - دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي؛ وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وذكر بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطن في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
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