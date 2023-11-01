سفيرة الإمارات: ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:13 مساءً - دوت الخليج- أكدت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، مريم الكعبي، توجّه بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، والوفد المرافق له.

وقالت الكعبي إن المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض ملامح هذه المقترحات التي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة أن الوفد الإماراتي لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما جرى التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

وبدوره، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات العربية المتحدة في مصر، والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

ووجه مدبولي بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.