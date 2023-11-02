انت الأن تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 2 نوفمبر.. كل المصانع كشفت عنهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 حالة من الثبات في الشركات والمصانع والمحلات المتخصصة في البيع بالجملة والتجزئة، وحدث هذا بالتزامن مع بداية التعاملات الصباحية التي تشهد الكثير من التساؤلات عن كل الأسعار فيها، حيث أنهم من أكثر مواد البناء استعمالاً.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليومويشغل بال الجميع في الوقت الحالي سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم بالتحديد في الساعات الأولى من الصباح، حيث أنهم من أهم مواد البناء الأساسية والتي يريدها الجميع، ويتوفر منهم الكثير من الأنواع والأشكال المختلفة، وبكل الماركات الأساسية التي تنتشر في جمع المحافظات طوال الوقت.

جاء سعر طن حديد سرحان عتد 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

جاء سعر طن حديد المعادي نحو 37000 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل إلى 36500 جنيه.

استقر سعر طن حديد العشري فاستقر عند 37000 جنيه

ثبت سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39000 جنيه.

أيضاً سعر طن حديد الكومي نحو 37000 جنيه.

استقر سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37000 جنيه

سعر طن حديد عطية إلى 38000 جنيه

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر الأسمنت اليوم،

ويشغل بال الجميع في الوقت الحالي سعر طن الأسمنت سواء الأبيض أو الأسود، ويتحكم فيه هو وكل المواد المخصصة للبناء سعر الدولار، حيث أنه يتم استيراد به كل المواد الخام مثل البليت وغيرها لأنهم يدخلون في صناعتهم، وذلك لأن الكثير من المستثمرين والمواطنين يريدون الحصول عليه لبناء عدد كبير من الأبنية المختلفة، وهم من أبرز وأهم الأشياء الأساسية في كل الأوقات ويستعد لها الجميع.

[سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم]

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2250 جنيهًا.

استقر سعر أسمنت النصر عند مستوى 2150 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 2020 جنيهًا في الطن.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 2040 جنيها في الطن.

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1310 إلى 1410 جنيها.

تتراوح أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2160 و2450 جنيهًا.

جاءت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.