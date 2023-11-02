جو بايدن: مواطنون أمريكيون سيغادرون غزة الأربعاء

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بعض المواطنين الأمريكيين سيغادرون غزة يوم الأربعاء بعد فتح معبر رفح مع مصر.

وقال بايدن في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا، “نتوقع أن نرى آخرين يغادرون في الأيام المقبلة”.