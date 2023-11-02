السيسي يؤكد أهمية وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطاني عن التقدير البالغ للدور المصري.

وأكد سوناك موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.