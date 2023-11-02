- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تسجل 35.8 مليار ريال عجزا في الميزانية بالربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - وكالات – سجلت ميزانية السعودية، عجزا بنحو 35.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية السعودية، مساء الأربعاء.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات حوالي 294.3 مليار ريال، وفق ما جاء في أرقام الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، على موقعها الرسمي.
وتراجعت إيرادات المملكة النفطية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 147 مليار ريال، بانخفاض 36% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما قفزت الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 111.5 مليار ريال بزيادة سنوية 53%.
وتشير بيانات وزارة المالية السعودية، إلى أن الميزانية حققت عجزا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 44 مليار ريال، وأنه سيتم تمويلها من خلال الديون الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 35.8 مليار ريال عجزا في الميزانية بالربع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.