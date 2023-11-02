مال وأعمال

السعودية تسجل 35.8 مليار ريال عجزا في الميزانية بالربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تسجل 35.8 مليار ريال عجزا في الميزانية بالربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - وكالات – سجلت ميزانية السعودية، عجزا بنحو 35.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية السعودية، مساء الأربعاء.

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وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات حوالي 294.3 مليار ريال، وفق ما جاء في أرقام الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، على موقعها الرسمي.

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وتراجعت إيرادات المملكة النفطية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 147 مليار ريال، بانخفاض 36% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما قفزت الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 111.5 مليار ريال بزيادة سنوية 53%.

وتشير بيانات وزارة المالية السعودية، إلى أن الميزانية حققت عجزا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 44 مليار ريال، وأنه سيتم تمويلها من خلال الديون الخارجية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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