نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء يوسف: مصنع تكرير الحوامدية يستهدف إقامة وحدة إضافية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 نوفمبر 2023 05:22 مساءً - محمد أحمد _ قال علاء يوسف، رئيس قطاعات مصانع التكرير التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إنها تستهدف إقامة وحدة تعبئة إضافية في منطقة الحوامدية بالجيزة، لتكرير السكر المورد من مزارعي القصب، باستثمارات 500 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية 2000 طن. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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