نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يرفع سعر توريد أردب القمح إلى 1600 جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 09:14 صباحاً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

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