استقرار أسعار النفط وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 11:17 مساءً - سي إن بي سي _ استقرت أسعار النفط ، صباح اليوم الجمعة ، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثانٍ على التوالي من الخسائر ، مع ترك البنك المركزي المصري الأمريكي الباب مفتوحاً أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة بالمستقبل ، فضلاً عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.

ارتفاع العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات ، إلى 86.91 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس.

ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع ، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضاً 3.5%.

ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار الحرب في غزة.

احتمالات تمديد السعودية خفض الإنتاج الطوعي

وعلى جانب الإمدادات ، يتوقع محللون أن تؤكد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم مجدداً تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى ديسمبر المقبل .

ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم ، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.