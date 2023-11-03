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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 11:17 مساءً - سي إن بي سي _ استقرت أسعار النفط ، صباح اليوم الجمعة ، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثانٍ على التوالي من الخسائر ، مع ترك البنك المركزي المصري الأمريكي الباب مفتوحاً أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة بالمستقبل ، فضلاً عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.
ارتفاع العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات ، إلى 86.91 دولار للبرميل ، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 12 سنتاً أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس.
ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع ، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضاً 3.5%.
ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار الحرب في غزة.
احتمالات تمديد السعودية خفض الإنتاج الطوعي
وعلى جانب الإمدادات ، يتوقع محللون أن تؤكد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم مجدداً تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى ديسمبر المقبل .
ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم ، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.
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