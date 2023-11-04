البطالة في المغرب ترتفع إلى 13.5% بالربع الثالث

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 11:09 صباحاً - سي إن بي سي _ ارتفع معدل البطالة في المغرب ، في الربع الثالث ، إلى 13.5% ، مقابل 11.4% خلال نفس الفترة من عام 2022.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في أن الاقتصاد فقد 297 ألف منصب عمل في الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2022 ونفس الربع من عام 2023 ، وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألفاً بالوسط القروي، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وبلغ عدد العاطلين مليوناً و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ، مسجلاً 38.2%، والنساء 19.8%، والحاصلين على شهادة 19.8% أيضاً.