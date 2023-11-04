تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.36% خلال أكتوبر على أساس سنوي

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - سي إن بي سي _ كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي “تركستات” ، اليوم الجمعة ، تباطؤ معدل التضخم قليلاً في تركيا إلى 61.36% ، خلال أكتوبر مقابل 61.53% في سبتمبر.

وكان التضخم في ارتفاع في السابق منذ أوائل الصيف ، على الرغم من أنه ظل أقل من الذروة التي تجاوزت 80% ، التي بلغها في خريف العام الماضي.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية 72%

وكما هو الحال في الأشهر السابقة، فاقت أسعار المواد الغذائية الفئات الأخرى في أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 72٪ مقارنة بالعام السابق، في حين قادت الخدمات مثل الصحة والتعليم والضيافة هذه الزيادة.

هذا وارتفعت أسعار الإسكان والملابس بمعدل أبطأ، بنحو 26% و39% على التوالي.

ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي يبدأ فيه البنك المركزي المصري التركي رفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض الارتفاعات في الأسعار.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% من 30% في نهاية الشهر الماضي، ويقول الاقتصاديون إن أسعار الفائدة قد تضطر إلى البقاء مرتفعة لسنوات إذا انخفضت الأسعار واستقرت الليرة.