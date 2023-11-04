- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.36% خلال أكتوبر على أساس سنوي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 12:14 مساءً - سي إن بي سي _ كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي “تركستات” ، اليوم الجمعة ، تباطؤ معدل التضخم قليلاً في تركيا إلى 61.36% ، خلال أكتوبر مقابل 61.53% في سبتمبر.
وكان التضخم في ارتفاع في السابق منذ أوائل الصيف ، على الرغم من أنه ظل أقل من الذروة التي تجاوزت 80% ، التي بلغها في خريف العام الماضي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية 72%
وكما هو الحال في الأشهر السابقة، فاقت أسعار المواد الغذائية الفئات الأخرى في أكتوبر، حيث ارتفعت بنسبة 72٪ مقارنة بالعام السابق، في حين قادت الخدمات مثل الصحة والتعليم والضيافة هذه الزيادة.
هذا وارتفعت أسعار الإسكان والملابس بمعدل أبطأ، بنحو 26% و39% على التوالي.
ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي يبدأ فيه البنك المركزي المصري التركي رفع أسعار الفائدة في محاولة لخفض الارتفاعات في الأسعار.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% من 30% في نهاية الشهر الماضي، ويقول الاقتصاديون إن أسعار الفائدة قد تضطر إلى البقاء مرتفعة لسنوات إذا انخفضت الأسعار واستقرت الليرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.36% خلال أكتوبر على أساس سنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.