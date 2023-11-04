الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 208.9 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 02:10 مساءً - شينخوا _ بلغ فائض الحساب الجاري في الصين 208.9 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي اليوم الجمعة.

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أنه من بين الإجمالي بلغ الفائض، في إطار تجارة السلع، 454.2 مليار دولار، في حين أن العجز، في إطار تجارة الخدمات، بلغ 168.2 مليار دولار.

وقالت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري مقابل الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6 بالمئة خلال هذه الفترة، وبقيت ضمن نطاق معقول.

وقالت وانغ إنه رغم البيئة الخارجية المعقدة، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه التعافي وزخم النمو، الأمر الذي سيواصل دعم التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.