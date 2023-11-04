النفط يسجل خسائر أسبوعية مع انحسار التوتر الجيوسياسي

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - العربية.نت _ انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% ، خلال تعاملات أمس الجمعة ، عند التسوية مع تبدد المخاوف ، إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط ، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) ، قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار ، بما يعادل 2.3% إلى 84.89 دولار للبرميل ، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.4% إلى 80.51 دولار للبرميل.

وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%، وفق ما نقلته وكالة “”.

ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات بين إسرائيل وحماس في غزة.

تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية تباطأ بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر الماضي ، كما تباطأ تضخم الأجور ، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية

وأبقى المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ، على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي ، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.

وحافظ تثبيت السياسات على دعم أسعار النفط ، مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.

نمو نشاط الخدمات في الصين بوتيرة أسرع

وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع قليلا في شهر أكتوبر الماضي ، لكن المبيعات نمت بأضعف وتيرة في 10 أشهر ، وشهد نشاط التوظيف ركودًا مع تراجع ثقة الشركات.

وعلى جانب العرض ، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا ، حتى شهر ديسمبر المقبل .