رئيس هيئة التنمية الصناعية تبحث التعاون بمجالات التدريب ونشر…

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 08:14 مساءً - عقدت الدكتورة ناهد يوسف ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الهيئة ، مع وفد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة ، وأطر التعاون في مجال رفع القدرات ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة .

جاء ذلك بحضور محمد ابراهيم الوكيل الدائم بوزارة التخطيط ، والمهندسة أمنية كمال المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وعدد من قيادات الجانبين .

رفع معدلات أداء الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي

وقالت رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الاجتماع ، يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، بأهمية التدريب ورفع القدرات ورفع معدلات أداء الهيئة بهدف تقديم خدمة متكاملة للمستثمر الصناعي ، وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص وكذا الشركاء الدوليين.

تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة

وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين استكمالًا لجهود الدولة المصرية ، في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ، وفق رؤية مصر 2030 ، والحرص على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .

وأوضحت رئيس الهيئة أنه تم مناقشة تفاصيل العمل ، ووضع خطة لتطوير الأداء ، لتنفيذ محاور التعاون المشترك ، فيما يخص التدريب التطبيقي العملي على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب على التميز الحكومي، واستكمال التعاون في توفير مزيد من المراكز التكنولوجية المتنقلة، وهي سيارات مجهزة تعمل كفروع للهيئة على مستوى الجمهورية ، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين.

تقديم خدمات الهيئة عبر المراكز التكنولوجية

كما تم الاتفاق على دعم وزارة التخطيط لجهود الهيئة نحو الربط بالجهات المعنية مثل وزارة البيئة والحماية المدنية والمحليات والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والمجمعة العشرية ، كما تم مناقشة تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية وتحديد خطة عمل التدريب على تقديم خدمات الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية النموذجية.

وأوضحت أن هيكل الهيئة الجديد يشتمل على إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط للتقييم ومراجعة السياسات وتأهيل الإدارة بشكل علمى سليم ، للانطلاق من الممكنات المتاحة.

استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وخلال الاجتماع قام ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وملامح الخريطة الاستراتيجية لوزارة التخطيط ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦ ، والأهداف الرئيسية للوزارة ، من خلال برامج التعاون مع الأجهزة الحكومية والتى تتمثل في تحفيز روح التنافس الفردى والمؤسسي في مستويات الأداء مع التركيز علي استهداف الفئات المؤسسية الأكثر والأعمق أثرًا علي تحسين مستويات جودة حياة المواطن المصري و تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة .