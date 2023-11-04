“سينوبك” الصينية تبرم اتفاقا مدته 27 عاما مع…

دبي - احمد فتحي في السبت 4 نوفمبر 2023 10:16 مساءً - _ قالت شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة ، اليوم السبت، إنها أبرمت اتفاقا جديدا مدته 27 عاما ، مع “قطر للطاقة” لتوريد وشراء الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن بموجب الاتفاق ستتعاون الشركتان في المرحلة الثانية ، من مشروع حقل الشمال للغاز ، والذي سيورد 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى “سينوبك”.

وأوضحت “سينوبك” أنها ستحصل على حصة 5% في المرحلة الثانية للمشروع المشترك.

والاتفاق الذي تم توقيعه في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنجهاي ، هو ثالت صفقة طويلة المدى للتوريد بين سينوبك وقطر للطاقة ، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووقع الطرفان اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته عشرة أعوام في 2021 واتفاقا مدته 27 سنة العام الماضي.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم ، والذي تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء التابع لها حقل بارس الجنوبي.

قطر للطاقة تضم سينوبك الصينية إلى شركاء تطوير القسم الشرقي لحقل غاز الشمال

وكانت قد أعلنت شركة قطر للطاقة أنها ستقوم بتحويل 5% من حصتها في مشروع تطوير القسم الشرقي لحقل غاز الشمال إلى شركة سينوبك الصينية ، أي ما يعادل خط إنتاج واحد من المشروع بسعة 8 مليون طن سنوياً ، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير ، وفقاً لبيان للشركة.

ويمثل مشروع تطوير القسم الشرقي لحقل غاز الشمال ، المرحلة الأولى من تطوير الدوحة لأكبر حقل غاز منفرد في العالم ، لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% ، إلى ما يصل 110 ملايين طن بنهاية عام 2025.

وقامت قطر للطاقة في عام 2022 بترسية عقود تطوير المشروع بالشراكة مع توتال إنرجيز ، وإكسون موبيل ، و كونوكو فيليبس ، وإيني الإيطالية ، وشل ، بحصة إجمالية نسبتها 25% من المشروع ، البالغة تكلفته 28.8 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق مع شركة سينوبك الصينية تصبح حصة قطر للطاقة في المشروع 70% ، بينما يمتلك الشركاء 30% من المشروع.