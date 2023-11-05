أفيليس السعودية تستكمل الاستحواذ على محفظة ستاندرد تشارترد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 10:16 صباحاً - العربية دوت نت – أعلنت شركة تأجير الطائرات أفيليس، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمال عملية استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد بقيمة 3.6 مليار دولار.

وقالت “أفيليس”، في بيان لها، إن هذه الصفقة تعزز مكانتها في قطاع تمويل الطائرات العالمي، وتساهم في تسريع توسيع نطاق أسطولها، ما يدل على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية.

وأوضحت الشركة أنه بعد هذا الاستحواذ، فإنها تمتلك وتدير حاليا أسطولا مكونا من 167 طائرة موفرة للوقود ومؤجرة إلى 46 شركة طيران حول العالم.

وأضافت أنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة، وتضم هذه البنوك كلا من (البنك الأهلي الكويتي، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك ميزوهو، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، إلى جانب بنوك الاكتتاب الأولية وهي: (بي إن بي باريبا وسيتي بنك وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك “إم يو إف جي”).

وفي أغسطس الماضي، قال بنك ستاندرد تشارترد، إنه سيبيع وحدته العالمية لتمويل الطيران إلى شركة تأجير الطائرات “أفيليس” مقابل 700 مليون دولار ضمن مساعيه الرامية لزيادة كفاءة عملياته.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت يركز فيه البنك على مجالات عمل تميزه عن منافسيه في إطار سعيه لتحقيق أهدافه لعام 2024.