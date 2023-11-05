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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليبيا: أو إم في النمساوية تستأنف الحفر الاستكشافي في فبراير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 11:14 صباحاً - – قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إن شركة أو.إم.في النمساوية ستستأنف عمليات الحفر الاستكشافي في فبراير المقبل.
وذكرت المؤسسة في منشور على موقع إكس، إنها ناقشت مع أو.إم.في “الأعمال التي قامت بها الشركة هذا العام، كما استعرضت الشركة برامج العمل المزمع تنفيذها في العام 2024 لاسيما بعد أن رفعت الشركة القوى القاهرة في سبتمبر الماضي”.
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