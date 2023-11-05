نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني جنينة: زيادة أسعار الغاز الطبيعي تؤثر بشكل مؤقت على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - هاجر عطية _ قال هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف التدفئة في أوروبا ويزيد أسعارها، خصوصًا بالتزامن مع قدوم شهر الشتاء.

وأوضح جنينة في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن التأثير غير المباشر للغاز الطبيعى هو كونه مدخلًا رئيسيًّا في الحديد، حيث يتم استخدامه في عملية الاختزال، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الأسمدة وبعض منتجات البتروكيماويات مثل اليوريا.

تنوع موارد الغاز بجانب تشديد السياسة النقدية يمنعان ارتفاع التضخم

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر بشكل مؤقت على زيادة معدلات التضخم العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأسعار الحديد.

وأكد كبير الاقتصاديين ومحللي إستراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، أن تنوع موارد الغاز في أوروبا بجانب تشديد السياسة النقدية يمنعان حدوث زيادات حادة في معدلات التضخم إثر ارتفاع أسعار الغاز عالميًّا.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على التضخم محليًّا، أشار إلى التخوف من تأثر إمدادات مصر من الغاز، والتي تواجه عجزًا في الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه في حال اضطرار مصر لاستخدام الغاز من موارد أخرى سيزيد ذلك من النفقات نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين، على أن يتم استيراده في صورة غاز مسال، وفي هذه الحالة يمكن أن تقدم الحكومة على رفع أسعار الغاز للمصانع والأشخاص، ما يزيد تكاليف الإنتاج وبالتالي يضغط على الهامش الربحي لبعض الشركات.

ويرى جنينة، أن الزيادات الحالية في أسعار الغاز مؤقتة ومحدودة وأقل بكثير من الزيادات في العام الماضي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خصوصًا أن أوروبا نجحت في تخزين كميات كبيرة من الغاز.

وأوضح أن الزيادات الحالية في سعر الغاز الطبيعي لا تقارن بالأسعار خلال الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة تنوع مصادر توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد إغلاق بعض حقول الغاز الطبيعي بها خوفًا من الأحداث الحالية.

ارتفاع أسعار البنزين ينعكس على التضخم المحلي خلال شهرين أو 3 أشهر

وأشار جنينة، إلى أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بالتزامن مع البرد الشديد في أوروبا قد يدفع بعض الدول لتنويع مواردها من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مثل الولايات المتحدة أو الجزائر.

وأوضح أن ارتفاع أسعارالبنزين له أثر تضخمي على مصر قد يستمر خلال شهرين أو 3 أشهر لأن نسبة الزيادة تراوحت بين 8 إلى 14%، موضحًا أن الأثر الأكبر يكون للبنزين 92 الأكثر شيوعًا والذي ارتفع بنسبة 9 – 10% على أن يكون تأثيره لحظيًّا، وستحدد نسبة استمراره حسب السياسة النقدية الفترة القادمة.