السويدي: الدعم الحكومي للاستثمار بتنزانيا يشكل أساسا محفزا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إن تواجد الشركة في تنزانيا يعود إلى عام 2018، مؤكدا أن الدعم الحكومي والسياسات المواتية للاستثمار تشكل أساسا محفزا لخطط التوسع في إفريقيا انطلاقا من تنزانيا.

وأضاف السويدي في بيان صحفي، اليوم، أن استثمار الشركة في مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، يؤكد مدى نهضة ونمو الاقتصاد التنزاني، حيث يتيح موقع الدولة الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها غير ساحلية تقريبًا أو بالكامل، وضع جيد لتصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.

“منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية”

استضافت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة “منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية”، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي إليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.

مدينة صناعية جديدة بتنزانيا

وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.

مخطط المدينة يستوعب 200 مصنع

ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.

ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف “كوالا”، وتتميز بوجود محطة “روفو” للقطار السريع “SGR” الذي يمتد بطول ألفي كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.