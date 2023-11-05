ملف.. خارطة طريق لتعظيم دور الطاقة المستدامة في حل أزمة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن و محمد أحمد _ يرى عدد من رؤساء الشركات في قطاع الطاقة النظيفة، أن أزمة انقطاع الكهرباء دفعت الحكومة لتسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما رجحوا زيادة الطاقة المستدامة في توليد الكهرباء لأكثر من 42% بحلول عام 2035، وفقًا للمستهدفات الحكومية، بدعم من التواجد القوي للشركات الأجنبية في السوق المصرية.

وأكدوا على أن تركيب المحطات الصغيرة للطاقة الجديدة والمتجددة يمثل جدوى اقتصادية كبيرة، بحيث تتواجد بشكل كبير في تجمعات التسوق التجارية والشركات وأسطح المنازل، بجانب منح الحكومة حوافز تشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما استبعد عدد ممن استطلعت دوت الخليج آراءهم، قدرة مصر على بلوغ المستهدفات الحكومية بفعل الحدود القصوى الموضوعة لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطالبوا بمراجعة تشريعات وقوانين الطاقة بشكل فعال لمعالجة أزمة الكهرباء، والموافقة على رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 100% بدلًا من 40%، مما يخفض الضغط على الغاز الطبيعي.

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