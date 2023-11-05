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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوفاك: روسيا ستواصل خفضا طوعيا إضافيا لإمدادات النفط حتى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:16 مساءً - – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأحد إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقا.
ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024 بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.
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